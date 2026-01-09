Минпромторг назвал неактуальным прогноз по параллельному импорту в 2025 году

Объемы устойчиво снижаются, отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первоначальный прогноз Минпромторга по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 года больше не актуален - объемы устойчиво снижаются. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Первоначальный прогноз в $25 млрд в 2025 году уже не выглядит актуальным. Данные ФТС России свидетельствуют о наличии устойчивой тенденции к значительному снижению объемов параллельного импорта", - сказал министр.

Так, за январь - ноябрь 2025 года объем параллельного импорта составил $20,9 млрд, что на 45% ниже, чем в 2024 году ($37,9 млрд).

Ранее в Минпромторге сообщали, что в 2025 году объем параллельного импорта в среднем снизился до $2 млрд в месяц против $4 млрд в начале действия механизма. В министерстве также отмечали, что список товаров, разрешенных к параллельному импорту, будет сокращаться в тех категориях, где российские производители или компании из дружественных стран существенно заместили продукцию из недружественных государств. Речь идет, в частности, о косметике, радиоэлектронике и легкой промышленности.

