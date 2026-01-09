Эксперты допустили рост цен на стройматериалы в России в 2026 году

Речь идет об увеличении до 15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Цены на строительные материалы в РФ могут вырасти до 15% в 2026 году, рассказали ТАСС эксперты.

"В 2026 году ожидаем умеренный рост цен на стройматериалы, близкий к инфляции, без резких скачков, при сохранении локальных колебаний по отдельным видам ресурсов. В нашей модели для производственной себестоимости строительства заложены темпы на уровне 5% в год в 2026-2028 годах", - рассказал ТАСС вице-президент по производству группы RBI Александр Бойцов.

Ведущий специалист по управлению стоимостью строительного проекта DBC Construction Александр Романченко ожидает увеличения цен на 5-7%.

Директор по строительству Uniq Development Игорь Рожков отметил в беседе с ТАСС, что при сохранении относительно высокой стоимости финансирования и умеренном вводе жилья цены на стройматериалы в среднем вырастут в пределах 15% в год, хотя по отдельным материалам рост может быть существеннее.

"В 2026 году базовым сценарием остается умеренный рост цен на стройматериалы. Он будет связан прежде всего с увеличением налоговой нагрузки, включая изменение параметров НДС, а также с инфляционными факторами. При этом сдерживающее влияние на динамику окажет ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России, которое может частично компенсировать рост издержек и сгладить ценовое давление в отрасли", - объяснил коммерческий директор "Главстрой регионы" Алексей Артошин.