В Карачаево-Черкесии число субъектов МСП выросло почти на 8% за год

Наибольший рост отметили, в частности, в сфере туризма и гостиничного дела

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году увеличилось на 7,6% по сравнению прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС замминистра экономического развития республики Мурат Гочияев.

"На конец 2025 года количество малых и средних предприятий в республике составило более 14,8 тыс., что на 7,6% больше аналогичного показателя 2024 года, а число занятых в сфере МСП за год выросло на 9,1% - до 52 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Наибольший рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе отмечен в сфере туризма и гостиничного дела, легкой промышленности, торговли, сельского хозяйства и производства строительных материалов. "Руководство Карачаево-Черкесии уделяет пристальное внимание созданию в республике условий для успешного развития бизнеса, в том числе МСП. С прошлого года, в частности, поддержка оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Это помощь в развитии экспортной деятельности, подготовке и реализации бизнес-проектов, образовательные семинары и другое. Один из самых востребованных региональных инструментов поддержки предпринимательства - Фонд микрофинансирования", - отметил замминистра.

На 1 января 2026 года вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП региона достиг 25%.