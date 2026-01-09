Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза в Россию смартфонов и компьютеров

Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления, отметили в правительстве

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до конца 2026 года упрощенный ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств, в числе которых смартфоны и компьютеры. Соответствующее постановление подписано, передает пресс-служба кабмина.

"Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления", - уточняется в сообщении.

Упрощенный порядок ввоза касается процедуры получения нотификации на технику. Соответствующий документ необходим для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. Это, например, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

По общему правилу для получения нотификации для ввоза в РФ таких устройств изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Однако упрощенный порядок "допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий", пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с упрощенным порядком исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации, в случае, если ввозимые устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России. Впервые это решение было принято в 2022 году и с тех пор ежегодно продлевается.