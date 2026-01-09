Турция занимает первое место по объему иностранных инвестиций в Татарстан

Инвесторы чаще всего направляют вложения в обрабатывающую промышленность

КАЗАНЬ, 9 января. /ТАСС/. Турция лидирует по объему иностранных инвестиций в Республику Татарстан, это во многом связано с общностью культуры и религии. Об этом сообщила ТАСС глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Турецкая Республика традиционно у нас занимает первое место по объему иностранных входящих инвестиций. <...> Мы связываем это, конечно, с общностью культуры, что там тоже живут мусульмане, проповедуют ислам. Культура, традиции. <...> По инвестициям Турция была на первом месте долгие годы. В основном это обрабатывающая промышленность, немножко недвижимость, немножко сельское хозяйство", - сказала Минуллина.

Кроме того, по ее словам, активизировались экономические связи с Китаем. В том числе благодаря тому, что Китай стал замещать европейские страны в вопросах поставок оборудования.

"И страны СНГ у нас растут. <...> Мы открываем там промышленные парки, мы выходим туда с инвестициями. В Туркменистане, в Таджикистане, в Казахстане, в Узбекистане, безусловно, в Киргизии тоже. Татарстан достаточно активную позицию занимает по этим странам, и чувствуется, что мы имеем уже общий хороший результат, продолжаем наращивать с ними партнерство, и это отражается в инвестициях иностранных", - сказала она.

Ранее Минуллина сообщала ТАСС, что инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2025 года вырастут минимум на 10% относительно показателей 2024 года. За 9 месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал из внебюджетных источников составили более 1 трлн рублей, что почти на 34% выше показателей 2024 года.