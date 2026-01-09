В ДНР шесть предприятий вошли в межрегиональные кластеры с 2022 года

Донецкие предприятия налаживают сотрудничество с коллегами из других регионов и через двусторонние соглашения

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Шесть предприятий ДНР вошли в состав межрегиональных промышленных кластеров, два из них - в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга республики.

"Промышленные предприятия ДНР в рамках соглашения о создании содружества "Донбасс", которое подписано в 2023 году, активно сотрудничают и выстраивают новые логистические цепочки с предприятиями ЛНР, Ростовской и Воронежской областей. Для развития кооперационных связей шесть промышленных предприятия ДНР присоединились к межрегиональным промышленным кластерам", - сказано в сообщении.

Ясиноватский машзавод вошел в состав кластера КЭМЗ, решение о создании которого приняли в 2022 году, компании "Атлант", "Спецодежда и униформа" и "Скифтекс" в 2024 году присоединились к промышленным кластерам Башкирии, в прошлом году в машиностроительный кластер "Юг" вошли производственно-коммерческий центр "Сталкер" и компания "Донтехрезина и ко".

Донецкие предприятия налаживают сотрудничество с коллегами из других регионов и через двусторонние соглашения. В 2025 году подписано 12 таких документов, в частности, Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК) - компания, объединившая крупные металлургические и коксохимические производства Донбасса, договорилась о сотрудничестве с тремя компаниями ЮФО - Краснодарским заводом металлоконструкций, Южным механическим заводом и торговым домом "Восток". ЮГМК обеспечит партнеров металлопрокатом для строительства и модернизации различных инфраструктурных объектов.