В Херсонской области в строительстве жилья задействовали 17 инвесторов

К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию около 1,3 млн кв. м нового жилья

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 9 января. /ТАСС/. Проекты в сфере строительства жилья в Херсонской области реализуют 17 инвесторов. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

"Сейчас на территории Херсонской области работают 17 инвесторов, из них 13 инвесторов имеют рейтинг от 3 до 5 в Едином реестре застройщиков в Российской Федерации. Все инвесторы имеют большой опыт в строительстве в других регионах Российской Федерации", - сказал он.

Ранее Машкауцан сообщал, что к 2030 году объем ввода нового жилья составит порядка 1,3 млн кв. м.