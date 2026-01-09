Московские аэропорты с начала суток обслужили почти 500 рейсов

Отменено было всего 14 рейсов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в Московском регионе, обслужили с начала суток почти 500 рейсов. Об этом сообщил Минтранс РФ, предупредив о возможных корректировках расписания.

По состоянию на 13:00 мск, в аэропортах Московского региона было отменено 14 рейсов, задержано более двух часов 48 рейсов. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет.

"С начала суток по данным на 13:00 мск эти воздушные гавани обслужили суммарно на прилет и вылет 492 рейса, за последние четыре часа - 260, за последний час - 97 рейсов", - говорится в сообщении. Аэропортовые службы работают в усиленным режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

"Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов", - отмечает министерство.

Минтранс напоминает, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.

"Рекомендуем пассажирам заблаговременно прибывать в аэропорты, уточнять актуальную информацию о рейсах с помощью онлайн-табло аэропортов и чат-ботов",- отмечает ведомство

Специалисты Минтранса, Росавиации и подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД продолжают проактивный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.