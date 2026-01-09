ЦБ начнет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежей

Речь идет об уровне удовлетворенности потребителей платежных услуг и индексе цифровизации национальной платежной системы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Банк России с 2026 года будет учитывать уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы для наблюдения за рынком платежных услуг, говорится в материалах регулятора.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала ТАСС, что ЦБ с середины 2026 г. начнет публиковать индекс удовлетворенности потребителей платежных услуг и цифровизации национальной платежной системы. Планируется, что данные будут в открытом доступе на сайте ЦБ.

Отмечается, что индекс цифровизации рассчитывается на основе пяти субиндексов, включающих 15 разноплановых показателей в отношении конкурентной среды, безопасности, импортозамещения, доступности и скорости платежей, ассортимента платежных сервисов, альтернативных способов оплаты, транзакционной активности, условий для развития стартапов и другого. Для его расчета будет использоваться информация, которую ЦБ уже получает в рамках отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Рассчитанный по итогам 2025 года индекс цифровизации станет базовым для оценки динамики в следующие периоды.

ЦБ указывает, что уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг помогут определить опросы граждан и компаний. Их ответы покажут, насколько просто и удобно совершать расчеты с партнерами и повседневные платежи - в кафе или на маркетплейсе, за ЖКУ или обучение и так далее. По итогам этой оценки ЦБ будет при необходимости давать рекомендации участникам платежного рынка и корректировать регулирование.