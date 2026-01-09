Сербская NIS возобновит поставки по Адриатическому нефтепроводу

Это было невозможно ранее из-за санкций США

БЕЛГРАД, 9 января. /ТАСС/. Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") договорилась о возобновлении поставок сырья для НПЗ в Панчево по хорватскому Адриатическому нефтепроводу (JANAF), ранее прерванных из-за санкций США.

"Компания NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу для нужд нефтеперерабатывающего завода в Панчево, что позволит возобновить производство на нем. Первые партии нефти, как ожидается, будут доставлены на предприятие на следующей неделе", - сообщили в пресс-службе компании.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября 2025 года призвал президента Сербии Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря 2025 года сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января. Правительство Хорватии в этот же день проинформировало, что OFAC выдало компании JANAF лицензию, позволяющую ей до 23 января 2026 года продолжать транспортировку нефти для NIS. Как отметили в Загребе, это решение обеспечивает продолжение поставок нефти исключительно из нероссийских источников.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).