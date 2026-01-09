AFP: большинство стран ЕС поддержали соглашение о торговле с "Меркосур"

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Представители большинства стран Евросоюза поддержали заключение соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур") на встрече в Брюсселе, несмотря на многодневные протесты европейских фермеров. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Как утверждает агентство, решающей для этого голосования стала поддержка Италии, благодаря которой сторонники сделки смогли добиться квалифицированного большинства. Франция проголосовала против и намерена "продолжать борьбу в Европарламенте", где в ближайшие недели евродепутаты будут рассматривать вопрос о ратификации договора. Тем не менее, заручившись поддержкой большинства стран ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет в понедельник отправиться в Парагвай, где запланировано подписание соглашения.

Один из бывших французских министров, комментируя итоги голосования, назвал произошедшее "дипломатическим и тактическим провалом" для Парижа. По его мнению, Франция изолировала себя на этих переговорах, выражая категорическое несогласие с инициативой, тогда как колебавшаяся премьер-министр Италии Джорджа Мелони "может гордиться довольно искусной тактикой", показав, что ее мнение является одним из решающих.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и "Меркосур" уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.