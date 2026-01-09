FT: попытка Трампа присвоить венесуэльскую нефть ударит по отрасли США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Руководители американских нефтяных компаний предупредили президента США Дональда Трампа о том, что его попытка присвоить нефтяной сектор Венесуэлы может поставить под угрозу добычу сланцевой нефти. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"На мой взгляд, сигнал от администрации [Трампа] таков: мы предпочли бы потратить наши американские деньги на поддержку венесуэльского нефтяного бизнеса, чем на поддержку наших действующих независимых предприятий", - приводит издание слова генерального директора нефтедобывающей компании из американского штата Техас Latigo Petroleum Кирка Эдвардса.

По информации FT, постоянное стремление Трампа к снижению цен на нефть за счет доступа к нефтяной промышленности Венесуэлы вызывает резкое недовольство в США. Руководители компаний по добыче сланцевой нефти расценивают подобные действия американского лидера как предательство и пренебрежение лозунгом "Америка превыше всего".

Газета также подчеркнула, что по прогнозам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США добыча сланцевой нефти в стране в 2026 году может сократится на 100 тыс. баррелей в день из-за уменьшения объемов бурения. Это будет первым сокращением со времен пандемии COVID-19.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.