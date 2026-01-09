Экономист Гапоненко заявил, что в России перестали доверять ЕС

Российский политический истеблишмент воспринимает Евросоюз как несамостоятельного, враждебного и непредсказуемого актора, объяснил доцент РАНХиГС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) утратил доверие у российского истеблишмента как партнер, любые совместные проекты воспринимаются как рискованные. Такой вывод в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС, сделал доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"В российском политическом истеблишменте утвердилось восприятие Евросоюза как несамостоятельного, враждебного и непредсказуемого актора", - считает экономист.

Гапоненко объяснил недоверие тем, что соглашения ЕС могут быть в любой момент разорваны под давлением "третьих стран" или внутренней политической конъюнктуры.

"Это делает любые долгосрочные инвестиции и проекты крайне рискованными", - пишет он.