Мерц прокомментировал консенсус по соглашению с MERCOSUR

Канцлер Германии назвал его важной вехой в торговой политике Европы

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает "важной вехой в европейской торговой политике" достижение консенсуса по соглашению о свободной торговле ЕС с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR).

"Консенсус по соглашению о свободной торговле между ЕС и MERCOSUR является важной вехой в европейской торговой политике и значимым сигналом нашего стратегического суверенитета и способности действовать. Благодаря этому соглашению мы укрепляем нашу экономику и торговые отношения с партнерами в Южной Америке - это хорошо и для Германии, и для Европы", - заявил Мерц. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

"Но: 25 лет переговоров - это слишком долго", - отметил канцлер Германии. Сейчас, по его словам, "крайне важно быстро заключить следующие соглашения о свободной торговле".

В свою очередь вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR имеет "огромный потенциал" в том числе и для германской экономики.

"Соглашение создает новый импульс для торговли и роста. Оно также способствует сохранению рабочих мест в Германии и Европе", - сказал Клингбайль.

"В то время как другие изолируются и проводят все более агрессивную торговую политику, мы сосредотачиваемся на новых партнерствах", - констатировал он.

В то же время глава Минфина ФРГ объявил о дальнейших инициативах.

"Мы будем и дальше диверсифицировать наши торговые отношения. И мы не позволим пройти еще 25 годам", - заключил он.

О соглашении ЕС с MERCOSUR

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что представители большинства стран Евросоюза поддержали заключение соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком на встрече в Брюсселе, несмотря на многодневные протесты европейских фермеров. Как утверждало агентство, решающей для данного голосования стала поддержка Италии, благодаря которой сторонники сделки смогли добиться квалифицированного большинства. Франция проголосовала против и намерена "продолжать борьбу в Европарламенте", где в ближайшие недели евродепутаты будут рассматривать вопрос о ратификации договора. Тем не менее, заручившись поддержкой большинства стран ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет в понедельник отправиться в Парагвай, где запланировано подписание соглашения.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - члены объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и некоторых других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.