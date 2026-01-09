Управляющая Google компания обогнала Apple по рыночной капитализации

Показатель составил $3,935 трлн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Рыночная капитализация американской компании Alphabet, которая управляет Google достигла $3,935 трлн и превысила стоимость американской компании Apple. Таким образом, Alphabet оказалось на четвертом месте по капитализации, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap (рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов).

На первом месте находится золото с рыночной капитализацией в $31,156 трлн. Далее следуют Nvidia ($4,505 трлн), серебро ($4,373 трлн) и Alphabet, управляющая Google ($3,935 трлн). Капитализация Apple составляет $3,844 трлн.

По данным на 15:00 мск, стоимость акций Alphabet в ходе премаркета на бирже Nasdaq росла на 2,13%, до $329,31 за бумагу. С начала 2026 года стоимость акций компании выросла на 4,94%.