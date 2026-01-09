TVP Info: в Варшаве проходит акция протеста из-за соглашения с MERCOSUR

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Массовая акция протеста фермеров против торгового соглашения между Евросоюзом и странами Южноамериканского свободного рынка (MERCOSUR) проходит в центре польской столицы Варшавы. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

По его информации, аграрии собрались возле Дворца науки и культуры около 11:00 по местному времени (13:00 мск), а через час участники протеста начали марш в сторону канцелярии премьера. Как утверждает телеканал, в акции могут принимать участие до 10 тыс. аграриев. Отмечается, что полиция не пропустила в центр столицы сельхозтехнику.

Протестующие выступают с критикой правительства Дональда Туска, который обещал, по их словам, договориться с партнерами по ЕС о создании блокирующего меньшинства. Кроме того, участники демонстрации утверждают, что в странах Южной Америки используются давно запрещенные в Европе пестициды, что, по их мнению, негативно повлияет на качество потребляемой продукции. Помимо призывов блокировать соглашение с MERCOSUR, фермеры также выступают против торговли сельхозтоварами с Украины, а также экологической политики ЕС.

По данным Agence France-Presse (AFP), представители большинства стран Евросоюза поддержали заключение соглашения о свободной торговле с MERCOSUR на встрече в Брюсселе, несмотря на многодневные протесты европейских фермеров.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и некоторых других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.