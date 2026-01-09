В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

Также перепрофилировали в формат кафе 75 из 125 "наливаек"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись или переформатировались. Закрыто или перепрофилировано в формат кафе 75 из 125 "наливаек", сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Как и обещал, в Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Понятия "алкомаркет" на территории региона больше не существует", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, все магазины сети "Бристоль" переименованы в "Б-продукты". Вместе с новыми вывесками меняется и ассортимент. В общей массе товаров остается только 20% алкоголя, который представлен в отдельных залах. Сеть магазинов "Красное&Белое" более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески. Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью. Сеть "Северный градус" работает под названием "Каждая покупка в радость" на всей территории Вологодской области. За последнюю неделю этот процесс завершен в 10 оставшихся магазинах.

Переформатируются и "наливайки". Уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе. "На контроле остается 50 точек. Это результат, в том числе, нашей программы поддержки "5:3:3". Льготные займы в размере до 5 млн рублей под 3% на 3 года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы - открытия вместо "наливаек" заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 млн рублей", - сообщил Филимонов.

Помимо этого, закрылись 218 из 316 вейп-шопов, добавил губернатор.

С 1 марта 2025 года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. В новогодние праздники алкоголь можно было покупать с 08:00 до 23:00 с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.