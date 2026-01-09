В Карелии за год добыча водорослей выросла на 44%

В Белом море добыли более 1,6 тыс. тонн водных растений

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. /ТАСС/. Добыча водорослей в Карелии в 2025 году выросла на 44% по сравнению с 2024 годом, сообщает Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. В Белом море добыто более 1,6 тыс. тонн водорослей, включая 1 598 тонн фукуса и 15 тонн ламинарии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в октябре 2025 года отмечал необходимость увеличения добычи водорослей в Белом море для обеспечения сырьем строящегося завода по переработке морских водорослей в Кондопожском районе.

"В 2025 году на территории Карелии в Белом море добыто более 1,6 тыс. тонн водорослей, включая 1 598 тонн фукуса и 15 тонн ламинарии. Этот объем на 44% превысил показатели прошлого года. Работу по сбору и заготовке провели 20 пользователей водными биологическими ресурсами. Достигнутые результаты демонстрируют высокие перспективы освоения водорослевых ресурсов региона", - указано в сообщении.

Для создания готовой продукции из водорослей в первом квартале 2026 года будет введено в эксплуатацию новое производство детского и спортивного питания, а также БАДов из беломорских водорослей мощностью до 500 тонн сырья в год.

Общий вылов водных биоресурсов в Карелии в 2025 году составил, по прогнозной оценке, около 96 тыс. тонн. Основной объем обеспечивается 10 предприятиями, ведущими промышленное и прибрежное рыболовство в Баренцевом море, зонах иностранных государств и конвенционном районе Атлантического океана. На внутренних водных объектах и в карельской части Белого моря по итогам 11 месяцев добыто 99 тонн морской и 1 698 тонн пресноводной рыбы.

В отрасли аквакультуры действуют 80 предприятий, включая 14 инкубационно-выростных цехов и 26 цехов по переработке рыбы. В 2025 году были введены новые производственные площадки: это предприятие ООО "Аква фид" по производству кормов мощностью 50 тыс. тонн в год, полностью покрывающее потребности региональных предприятий аквакультуры, а также инкубационно-выростной комплекс группы компаний "Семчозеро" мощностью до 2 млн штук рыбопосадочного материала. В 2026 году планируется запуск комплекса ООО "Мусталахти" и реализация проектов по производству кормов в Кондопоге и Петрозаводске.