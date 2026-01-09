Туск не исключил введение эмбарго на продукты из стран MERCOSUR

Ограничение будет односторонним, указал польский премьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Польши рассматривают опцию введения одностороннего эмбарго на ввоз сельхозпродукции из стран Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

"Что касается [эмбарго на сельхозтовары из стран MERCOSUR], мы анализируем все правовые инструменты, которые нам доступны. Например, мы сейчас работаем над распоряжением, аналогичным тому, над которым сейчас работают французы - например, о блокировании ввоза продуктов с превышением пестицидов", - заявил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По данным Agence France-Presse (AFP), представители большинства стран Евросоюза поддержали заключение соглашения о свободной торговле с MERCOSUR на встрече в Брюсселе, несмотря на многодневные протесты европейских фермеров.

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и некоторых других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.