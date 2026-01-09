Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Между тем курс юаня упал до 11,228 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС по итогам основных торгов в пятницу выросли на 0,23%, до 2 724,85 и 1 097,31 пункта соответственно. Курс юаня снизился на 8,7 копейки, до 11,228 рубля.

"Торги пятницы на российском рынке акций прошли в сдержанно позитивном ключе при ожидаемо низких оборотах. Индекс Мосбиржи нашел опору в области поддержки над 2 700 п. Приближение выходных в условиях обострения международной обстановки объясняет осторожность покупателей", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции биотехнологической компании "Генетико" (+2,7%), возможно, в ожидании хороших операционных и финансовых результатов эмитента по итогам 2025 года", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции "Русгидро" (-1,5%).

Прогноз на 12 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 12 января - 2 675 - 2 775 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 78-80 рублей, 91-93 рубля и 11,1-11,6 рубля соответственно.