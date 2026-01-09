Московские аэропорты с начала суток обслужили 953 рейса в условиях непогоды

В Минтрансе добавили, что более 40 раз взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают принимать и отправлять самолеты, несмотря на аномальный снегопад в Московском регионе, обслужили с начала суток более 950 рейсов, 42 отменено. Об этом сообщил Минтранс РФ, отметив, что это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях.

По данным Минтранса на 20:00 мск, в аэропортах Московского региона было отменено 8 рейсов, задержано на срок более 2 часов 42 рейса, 3 рейса ушли на запасные аэродромы.

"Делимся некоторыми суммарными результатами производственной деятельности воздушных гаваней с начала этих суток, по состоянию на 20:00 мск. Сегодня 953 рейса обслужено на прием и выпуск, в том числе 385 за последние 4 часа, 76 - за последний час с 19:00 до 20:00 мск. Это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что более 40 раз взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку для обеспечения безопасности полетов. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

Ранее в Ространснадзоре сообщили, что из-за сложных метеоусловий свыше 55 рейсов задержано и почти 30 отменено в аэропортах столичного региона.