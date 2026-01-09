Трамп рассчитывает, что нефтяные компании США вложат в Венесуэлу более $100 млрд

Их безопасность обеспечат власти США, заявил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает, что американские нефтяные компании вложат в Венесуэлу минимум $100 млрд, власти Соединенных Штатов обеспечат их безопасность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Наши гигантские нефтяные компании потратят не менее $100 млрд из своих средств, не из бюджетных средств. Им не нужны бюджетные средства, но им нужна защита государства. Им нужно, чтобы правительство обеспечивало безопасность", - сказал американский лидер на встрече с представителями нефтяных фирм. "Планируется, что они потратят не менее $100 млрд на восстановление мощностей и необходимой инфраструктуры", - добавил Трамп. Он дал понять, что при содействии США в Венесуэле будет обеспечена безопасность нефтяных компаний.