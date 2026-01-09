Трамп: Венесуэла согласилась передать США 30 млн баррелей нефти

Нефтепродукты доставляют американской стороне, отметил лидер Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы 8 января согласились передать США 30 млн баррелей нефти, ее доставляют американской стороне.

"Вчера (8 января - прим. ТАСС) <...> Венесуэла передала нам 30 млн баррелей нефти. Это большой объем нефти. Она стоит примерно $4 млрд. Она на пути в США", - сказал Трамп на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме. "Мы хотим выразить признательность Венесуэле за это. Мы, очевидно, хорошо с ними взаимодействуем, иначе они бы не были столь щедры", - добавил он, говоря о властях Венесуэлы.

Американский лидер 6 января заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он. 7 января Трамп уточнил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти.