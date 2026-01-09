В аэропорту Краснодара ввели временные дополнительные ограничения

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск", - говорится в сообщении.