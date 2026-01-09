Трамп: если бы США не получили нефть Венесуэлы, это бы сделали КНР и РФ

При этом американский лидер отметил, что Соединенные Штаты открыты для бизнеса и сотрудничества

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы США не взяли под собственный контроль нефтедобывающий сектор Венесуэлы, то это бы сделали Китай и Россия.

"Я думаю, всем нужно знать, что если бы мы этого не сделали, то это сделали бы Китай или Россия", - сказал он на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме. Как указал американский лидер, он довел позицию США в отношении Венесуэлы до обеих стран. "И я сказал КНР и сообщил России, что мы очень хорошо ладим с вами. Вы нам очень нравитесь. Мы не хотим, чтобы вы были там (в Венесуэле - прим. ТАСС), и вы там не будете", - добавил Трамп.

"Я скажу им одну вещь и сообщу ее вам: она заключается в том, что мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас всю нефть, которую он хочет, там (в Венесуэле - прим. ТАСС) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И они любят нефть, даже несмотря на то, что сами ее много добывают", - резюмировал президент США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.