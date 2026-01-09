Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме

Как отметили в аэропорту, идет подготовка к вылету задержанных рейсов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, несмотря на снегопад в Московском регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Внуково возвращается к работе в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия. По состоянию на 23:30 мск, интенсивность осадков в районе аэропорта значительно снизилась, ветер 5 м/с, коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой в пределах нормы - 0,37", - говорится в сообщении.

Как отметили в аэропорту, идет подготовка к вылету задержанных рейсов. Обслуживание пассажиров выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Обстановка в терминале остается спокойной, скопления пассажиров нет, багаж выдается и принимается в штатном режиме.

Службы аэропорта проводят процедуры необходимые для обеспечения безопасности полетов: проводится чистка и обработка перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек. В аэропорту рекомендовали пассажирам следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, по телефону справочной аэропорта или в авиакомпании.