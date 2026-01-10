Росстандарт: требования к упаковке и конструкции вейпов в начале 2026 года ужесточат

Информация о негативных последствиях курения должна будет занимать большую часть упаковки, сообщил глава ведомства Антон Шалаев

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Требования к упаковке и конструкции вейпов и других электронных систем доставки никотина в России ужесточатся в начале 2026 года, сообщил в интервью ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

Так, по его словам, большую часть упаковки должна занимать информация о негативных последствиях курения. Также конструкция вейпов не должна имитировать игровые элементы.

"У обычных сигарет достаточно большую площадь упаковки занимают негативные образы, информирующие о вреде курения. В отношении вейпов такого нет. Наша задача - прийти к тому, чтобы на значительной части упаковки были изображены негативные последствия курения. Также любые дополнительные компоненты в конструкции электронных систем доставки не должны имитировать игровые сюжеты. Все должно быть четко и максимально не вызывать интерес со стороны детей и отторгать их от вейпов", - заявил Шалаев.

Он подчеркнул, что пока вейпы и электронные системы доставки никотина в России не запрещены, с помощью стандартов необходимо максимально защитить подрастающее поколение от вредной продукции. "В ГОСТе на электронные системы доставки никотина прописаны требования к упаковке, которая не должна содержать привлекающие внимание изображения. Но практика показала, что этого недостаточно. С коллегами из комитета по молодежной политике Госдумы мы в конце 2025 года подготовили большой блок ужесточающих эти требования изменений, которые в начале 2026 года будут приняты", - добавил Шалаев.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 10:00 мск.