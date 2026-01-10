Минэнерго США: Chevron пообещала увеличить добычу нефти в Венесуэле в 1,5 раза

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американская энергетическая корпорация Chevron взяла на себя обязательство нарастить объемы добычи нефти в Венесуэле в полтора раза в течение следующих двух лет. Об этом заявил журналистам в Белом доме министр энергетики США Крис Райт.

Он отметил, что Chevron уже давно работает в Венесуэле и на настоящее время является крупнейшим производителем в этой стране. "Они видят путь к увеличению своего производства на 50% в течение следующих 18-24 месяцев", - подчеркнул министр.

Как указал глава ведомства, представители Chevron попросили у властей США оказать помощь только в получении лицензий и разрешений - компания не обращалась к американской администрации за финансированием или какими-либо гарантиями.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с топ-менеджерами 17 нефтяных компаний. В ходе мероприятиях обсуждалась возможность их участия в восстановлении нефтедобывающего сектора Венесуэлы.