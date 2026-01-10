В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения
00:28
обновлено 00:40
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщали в Росавиации.
"Аэропорты. Домодедово. Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорилось в сообщении.
Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах.
В новость внесены изменения (03:40 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.