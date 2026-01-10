Минэнерго США ожидает роста добычи нефти в Венесуэле до 3 млн баррелей в день

Это может произойти за 8-12 лет, предполагают в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт считает, что увеличить добычу нефти в Венесуэле до 3 млн баррелей в день удастся через 8-12 лет.

"Думаю, в следующие 8-12 лет мы сможем прийти к добыче 3 млн баррелей в день в Венесуэле", - сказал он журналистам в Белом доме.

Райт добавил, что поддерживает контакт "с венесуэльским правительством, [в том числе с] министром нефти". При этом он не уточнил, имеется ли в виду исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которая также является министром углеводородов Боливарианской Республики. Глава Минэнерго США дал этому взаимодействию высокую оценку. "Это фантастическое [сотрудничество]. Думаю, временная власть в Венесуэле понимает, что правила игры изменились", - заявил он. Райт сообщил, что американская администрация "в ближайшие недели и месяцы" примет решения, которые "изменят траекторию развития нефтепроизводства в Венесуэле".

Глава Минэнерго США ранее заявлял, что пик добычи нефти в Венесуэле (порядка 3,5 млн баррелей в день) был несколько десятилетий назад, и выход на такие же показатели может занять многие годы.