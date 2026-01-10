Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет самолетов в связи с непогодой

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды до 08:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.

"Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск. Продолжим информирование по мере получения данных", - говорится в сообщении.