НБКИ: средняя доля отказов по кредитным заявкам составила 83% в конце 2025 года

В последнее время также наблюдается охлаждение спроса на кредитные продукты, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Средняя доля отказов по кредитным заявкам граждан составила 83% на конец 2025 года. При этом доля отказов по кредитным заявкам заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) на момент декабря 2025 года составила более 50%, сообщил в интервью ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Вместе с тем, банки усиливают конкуренцию в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности - по шкале ПКР более 750 из 1000 возможных баллов. Так, по кредитным заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет чуть более 50%, в то время как средняя доля отказов сейчас находится на уровне 83%", - сказал он.

Волков отметил, что в последние время наблюдается охлаждение спроса на кредиты со стороны граждан из-за жесткой денежной кредитной политики. "В последнее время мы наблюдаем общее охлаждение спроса на кредиты со стороны граждан - многие заемщики отказываются от кредитов по высоким ставкам, а также ухудшение качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, заставляет банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов", - сказал он.

