Аэропорт Шереметьево стабилизировал работу

Рейсы авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме, рейсы авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Аэропорт обеспечил выполнение 174 рейсов на вылет и 106 рейсов на прилет за сутки в период с 00:00 до 15:00 мск.

В аэропорту также уточнили, что пассажиры прибывающих рейсов в полном объеме получают багаж. "Продолжается адресная доставка багажа пассажиров рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которые оформили заявления и покинули аэропорт", - добавили в сообщении.

Шереметьево проводит расчистку взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи, а также противообледенительную обработку самолетов.

В терминалах продолжается обеспечение комплексной поддержки пассажиров. "Обеспечивается информирование; выдано более 25 тыс. бутылок бутилированной воды; выдано пассажирам более 8 тыс. сэндвичей и бутербродов в ассортименте; выданы туристические коврики и матрасы для временного удобства", - уточнили в Шереметьеве.