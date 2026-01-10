"Аэрофлот" планирует восстановить план полетов в Шереметьево к 08:00 мск

Авиакомпания продолжает работу по стабилизации расписания

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" намерен восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево к 08:00 по мск 11 января. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания планирует выполнять рейсы по расписанию на прилет и вылет, начиная с 18:00 мск 10 января, без учета отмены рейсов за текущий день. К 08:00 11 января "Аэрофлот" намерен полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта, подчеркнули в авиакомпании..

Авиакомпания стабилизирует расписание в связи с последствиями сильнейшего снегопада 9 января в Москве, из-за которых были введены ограничениями на прилет в Шереметьево. Временные меры действовали в течение первой половины дня 10 января.