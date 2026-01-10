В ДНР планируют начать выпуск керамической плитки

Власти готовы помочь недропользователям локализовать производства в республике

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Предприятие, добывающее белую глину в ДНР, занялось установкой оборудования для ее обогащения. В дальнейшем планируется наладить производство керамики, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"У нас есть предприятие, которое занимается добычей белой глины. Они занимаются тем сегодня, что ставят оборудование по обогащению глины, то есть это уже получается не сырец, а обогащенная глина. В дальнейшем у них планы по установке рядом с производством уже производств, связанных с готовой продукции из этих глин", - сказал Ежиков.

Он добавил, что речь идет об изготовлении различных керамических изделий, в том числе плитки. Власти готовы помочь недропользователям локализовать производства в ДНР. Например, в вопросах земли или подключения производственных площадок к электричеству и другим инженерным сетям.

В июне Ежиков сообщил ТАСС об интересе инвесторов к разработке глин, песка, гранита и угля. Власти ДНР начали выдачу лицензий на разведку и добычу природных ископаемых в 2024 году. За этот период выдано более 30 лицензий на общераспространенные полезные ископаемые.