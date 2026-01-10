В Пулково менее 30 из 550 рейсов обслужат с корректировкой расписания

Основной причиной задержек стало позднее прибытие самолетов в аэропорт

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Более 550 рейсов запланировано в эти сутки в петербургском аэропорту Пулково. Из них с корректировкой расписания будут обслужены менее 30, сообщила пресс-служба аэропорта в официальным Telegram-канале.

"Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов в аэропорт Пулково. Операционные службы обеспечивают своевременную очистку аэродрома от снега и наледи, а также поддерживают необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочных полосах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в терминале обстановка спокойная. Очередей и скоплений пассажиров нет. Авиакомпании и представители аэропорта своевременно информируют путешественников о возможных изменениях в расписании.