Дмитриев заявил о значительном росте экспорта российских нефтепродуктов

Глава РФПИ отметил, что "ложные воинственные нарративы вредны для принятия решений"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил увеличение объемов экспорта нефтепродуктов из России.

"Факты имеют значение - экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы вредны для принятия решений", - написал он в X, комментируя публикацию агентства Bloomberg о том, что поставки российского нефтепродуктового топлива достигли четырехмесячного максимума.