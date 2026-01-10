Аэропорты Москвы обслужили около 1 тыс. рейсов с начала суток

В Шереметьево наладили ситуацию с выдачей багажа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Столичные аэропорты обслужили почти 1 тыс. рейсов с начала суток. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

"Около 1 тыс. рейсов обслужили аэропорты московского региона с начала суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14:00 до 16:00 мск Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 130 рейсов. Больше половины из них на прилет и вылет обслужил аэропорт Шереметьево, всего 67 рейсов. Также аэропорт сообщил о нормализации ситуации с выдачей багажа.