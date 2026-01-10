"Аэрофлот" входит в скорректированное расписание в Шереметьево без учета отмен

К 08:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/ из базового аэропорта

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" входит в измененное расписание полетов в/из Шереметьево без учета отмененных рейсов за 10 января, сообщил перевозчик.

"Авиакомпания на протяжении всего периода принимает необходимые меры для скорейшей стабилизации расписания. Производственные и клиентские службы Аэрофлота работают в усиленном режиме, обеспечивается постоянное информирование и работа с пассажирами по всем каналам коммуникаций", - отмечается в сообщении.

К 08:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/ из базового аэропорта.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета, либо вынужденный возврат стоимости билетов, сообщила компания.

Пассажирам рейсов, задержанных на вылет из аэропортов в регионах, а также рейсов, совершивших посадку на запасных аэродромах, на время ожидания обеспечено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостиницах, питание и напитки.