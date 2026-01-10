АСИ: стандарт общественного капитала бизнеса привлекает дружественные страны

За год внедрения к стандарту присоединились уже более 1 тыс. компаний, отметила генеральный директор агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Государства - члены ШОС и БРИКС, а также страны Латинской Америки и Африки проявляют интерес к российскому стандарту общественного капитала бизнеса. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Стандарт общественного капитала позволяет компаниям систематизировать реализацию политики социальной ответственности и интегрировать ее в свою деятельность.

"Стандарт общественного капитала бизнеса - инструмент, лежащий в основе формирования единой системы учета и стимулирования влияния компаний на общественное благополучие и достижение национальных целей развития РФ. Кроме того, стандарт привлекает внимание и наших зарубежных партнеров. Интерес уже проявляет ряд государств - членов ШОС и БРИКС, а также страны Латинской Америки и Африки, с которыми инициированы совместные экологические и климатические программы", - сказала она.

Чупшева также напомнила, что за год внедрения к стандарту присоединились уже более 1 тыс. компаний, включая "Русал", "Абрау-Дюрсо", "Газпромбанк", ГК "Дело", X5 Group, ГК "Магнит", ПАО "Сбербанк" и другие. А с 18 регионами заключены соглашения о сотрудничестве по апробации стандарта. "Главный фокус системы - на показателях, позволяющих измерить ощутимое воздействие компаний на повышение качества среды, состояния здоровья граждан и уровня общественного благосостояния. Такой подход нацелен на достижение конкретных результатов, создавая прочную основу для партнерства государства, компаний, поддерживающих его в реализации национальных целей, и общества", - добавила глава АСИ.