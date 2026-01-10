Аэропорт Внуково работает штатно

Обстановка в терминале спокойная, скопления пассажиров и очередей нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после ограничений из-за погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. <…> Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет", - говорится в сообщении.

Во Внуково отметили, что службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов. Также, аэропорт своевременно проводит очистку привокзальной площади и подъездных путей от наледи и снега.