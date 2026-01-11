В ДНР известны 5 месторождений и 15 проявлений редкоземельных металлов

Перспективы их промышленной разработки оценят в ходе геологоразведки

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Пять месторождений и 15 проявлений редкоземельных металлов известны в ДНР. Перспективы их промышленной разработки оценят в ходе геологоразведки, которую планируют начать в этом году, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"У нас на территории ДНР есть, действительно, по оценкам, наверно, еще советской разведки пять месторождений и порядка 15 проявлений - это то, что было предварительно разведано по редкоземельным металлам", - сказал Ежиков.

Он добавил, что добыча редкоземельных металлов требует достаточно больших инвестиций, поэтому с начала планируется оценить перспективы промышленной добычи в ходе геологоразведки, которую намерены начать в этом году.

"Сегодня готовится под эту задачу государственная программа геологоразведочных работ для того, чтобы оконтурить эти месторождения, оценить их экономическую целесообразность разработки этих месторождений, более точно посчитать объем, и уже после этого, наверно, будет чуть проще разговаривать с бизнесом, который мог бы зайти для того, чтобы заниматься добычей в промышленных масштабах", - заключил собеседник агентства.

Ранее Ежиков сообщил ТАСС, что геологоразведка в ДНР включит создание карт-двухсоттысячников и полукилометровок. Развитие добычного сектора региональные власти считают перспективным, в том числе на фоне активного строительства и восстановления Донбасса.