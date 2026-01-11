Минтуризма Приморья прогнозирует прирост турпотока по итогам 2025 года

Регион планирует принимать к 2030 году 5,5 млн гостей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Министерство туризма Приморского края прогнозирует увеличение туристического потока на 5% по сравнению с 2024 годом, сообщила ТАСС министр краевого туризма Наталья Набойченко.

"По итогам уходящего года прогнозируется прирост по турпотоку не менее 5% по сравнению с прошлогодним показателем в 3,9 млн человек. К 2030 году регион планирует принимать 5,5 млн гостей", - сказала министр.

По словам Набойченко, туризм является драйвером экономики региона, стимулирует развитие в сопутствующих отраслях - креативные индустрии, логистика, ресторанный бизнес, отели. "Благодаря этому стираются границы сезонности, модернизируется инфраструктура, растет экспорт услуг - от гастрономии до экотуров", - сказала министр.