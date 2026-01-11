Каждый четвертый профинансированный ФРП проект относится к машиностроению

Также в лидерах химическая промышленность и медбиофарма, сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Льготное финансирование от Фонда развития промышленности (ФРП) в отрасли машиностроения с момента запуска в 2014 году получили 594 проекта, что составляет более 25% от общего числа профинансированных проектов. Об этом сообщил ТАСС директор ФРП Роман Петруца.

"Если смотреть на ситуацию с профинансированными фондом проектами в разрезе отраслей промышленности, безусловным лидером выступает машиностроение. Это каждый четвертый проект. При этом в денежном выражении на машиностроительные проекты приходится более 40% портфеля фонда", - отметил директор ФРП.

Всего в отрасли машиностроения профинансировано 594 проекта на общую сумму около 300 млрд рублей. Также в лидерах химическая промышленность - 299 проектов на 93 млрд рублей и медбиофарма - 269 проектов на 65 млрд рублей.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России путем преобразования Российского фонда технологического развития. ФРП предлагает льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до семи лет на сумму от 5 млн до 2 млрд рублей. Для финансирования региональных проектов и увеличения инвестиционной активности в субъектах Российской Федерации создана сеть региональных фондов развития промышленности.