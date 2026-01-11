Кассовые сборы фильма "Буратино" достигли 2 млрд рублей

Картина продолжает идти в кинотеатрах по всей стране

Редакция сайта ТАСС

Премьера фильма "Буратино" в Москве © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Фильм "Буратино" преодолел отметку в 2 млрд рублей по общим кассовым сборам в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По данным ЕАИС, совокупные сборы картины с момента выхода в прокат составили 2 млрд рублей с учетом предпродаж и специальных показов. Картина о столяре папе Карло и деревянном Буратино продолжает идти в кинотеатрах по всей стране.

Роль Буратино исполнила актриса Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину - Анастасия Талызина, Артемона - Марк Эйдельштейн. Виктория Исакова и Александр Петров сыграли Лису Алису и кота Базилио, Тортиллу - Светлана Немоляева. Карабаса Барабаса - Федор Бондарчук.