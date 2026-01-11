Роскачество: доля российского вина на полках должна превысить 50%

Руководитель организации Максим Протасов отметил, что работа над эти вопросом ведется планомерно

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Доля российского вина в результате работы над этим во всех торговых сетях должна превысить 50%. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"К осеннему этапу нашей регулярной акции "Дни российских вин" подключилось почти в 2,5 раза больше отдельных винотек и сетей, чем годом ранее. На их площадках проводятся мастер-классы и дегустации, чтобы знакомить потребителей с качественным отечественным продуктом, вошедшим в "Винный гид России". Мы уверены, что в результате доля российского вина на полках всех торговых точек страны должна превысить 50%", - сказал он.

Протасов отметил, что работа над увеличением доли российского вина на полках ведется планомерно. В конце 2024 года совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России в Москве был запущен регулярный аудит представленности российского вина в торговых сетях для формирования соответствующего рейтинга. К концу 2025 года Роскачество расширило аудит на ключевые регионы - Краснодарский край, Новосибирскую, Санкт-Петербург и Ленинградскую области и другие.

"Результаты показательны: наиболее широко российское вино представлено в гипермаркетах, где его доля может достигать 50%. А вот в винотеках картина иная - там в среднем только около 12% российских наименований, а минимальные значения доходят до 6-7%. Это точка роста", - отметил Протасов.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:00 мск.