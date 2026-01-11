В АИРР предложили совместить меры поддержки ИНТЦ и кампусов мирового уровня

Такие кампусы создают инфраструктуру, объединяющую высшие учебные заведения регионов, формируя при этом мощную материально-техническую базу, отметил директор ассоциации Александр Смекалин

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Совмещение мер поддержки ИНТЦ и кампусов мирового уровня поможет сближению науки и реального сектора экономики, а также усилит их взаимодействие. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Меры поддержки [ИНТЦ и кампусов мирового уровня] направлены на то, чтобы приблизить науку и реальный сектор экономики друг к другу, дать возможность усилить это взаимодействие, вплоть до того, чтобы физически приблизить их. Мы посмотрели, что на сегодняшний день перечень регионов, где реализуются проекты ИНТЦ, и регионов, где реализуются проекты кампусов мирового уровня, практически не совпадают. И мы предложили совместить эти две меры - соответственно, там, где реализуются проекты кампусов, добавить те же самые меры поддержки, которые есть у ИНТЦ, и тем самым на уже создающуюся инфраструктуру по линии Министерства образования и науки РФ наложить меры поддержки, которые даются по линии Министерства экономического развития РФ, тем самым усилить эту спайку", - сказал он.

Смекалин отметил, что кампусы мирового уровня создают инфраструктуру, объединяющую высшие учебные заведения регионов, формируя при этом мощную материально-техническую базу. Он добавил, что инициатива АИРР вызвала "бурную реакцию и запросы со стороны регионов".

На сегодняшний день меры поддержки резидентов Инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) включают налоговые льготы, упрощенные административные процедуры, в том числе по получению разрешений на строительство, а также различные меры финансовой поддержки - гранты и субсидии со стороны государства.