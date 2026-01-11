В Коми число субъектов МСП может увеличиться на 2,3% к 2030 году

В министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона такую динамику связали с расширением оказываемых мер поддержки

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно увеличивается в Республике Коми на 1-2%. К 2030 году их количество возрастет на 2,3% - с 25,8 тыс. до 26,4 тыс., сообщили ТАСС в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

"По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 декабря 2025 года на территории Коми осуществляют свою деятельность 25,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За прошедшие 12 месяцев количество субъектов МСП выросло на 0,3 тыс. единиц (или на 1,17%). В целом в 2023 году нам удалось преодолеть многолетнюю негативную тенденцию снижения количества субъектов МСП, с 2023 года фиксируется рост количества, в 2023 году - на 0,5 тыс., в 2024 году - на 0,3 тыс. Прогнозируем, что при условии сохранения стабильности общей экономической ситуации рост числа субъектов МСП продолжится, в 2026 году он составит 25,9 тыс. единиц, в 2030 году прогнозируем рост до 26,4 тыс. единиц", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

Данную динамику в министерстве связали с расширением оказываемых мер поддержки, в том числе финансовой и информационно-консультационной - как основной для граждан, желающих открыть свое дело, а также общим ростом экономической активности населения.

В 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов в республике продолжат оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках региональной программы "Развитие экономики и промышленности". В приоритете остается задача по обеспечению доступности финансовых мер поддержки - поручительств, льготных микрозаймов, лизинга, а также услуг регионального центра "Мой бизнес". Наиболее востребованной у предпринимателей является кредитно-гарантийная и лизинговая поддержка.

АО "Микрокредитная компания Республики Коми" предоставляет льготные микрозаймы в размере до 5 млн рублей на срок до трех лет по ставкам до 15% годовых по 19 программам - условия зависят от цели микрозайма, вида деятельности и категории получателя. Появились новые микрокредитные продукты: "Время героев" - для предприятий, созданных участниками специальной военной операции и членами их семей, "Креативная индустрия" - для тех, кто занимается созданием, производством и распространением продуктов интеллектуальной деятельности в области культуры, искусства, дизайна, медиа и технологий.

Региональный центр "Мой бизнес" реализует комплекс мер поддержки и для открытия своего дела, и для его развития. Приоритетными видами деятельности предпринимателей в Коми являются торговля, транспорт, строительство, операции с недвижимым имуществом, оказание услуг.