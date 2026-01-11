Фонд микрофинансирования КЧР намерены докапитализировать на 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 11 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в 2026 году планируют направить 30 млн рублей на докапитализацию регионального Фонда микрофинансирования предпринимательства и довести его объем до 360 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС замминистра экономического развития республики Мурат Гочияев.

"Наша микрокредитная компания - один из востребованных институтов поддержки малого и среднего бизнеса. Займы до 5 млн рублей предоставляются на три года. В этом году предварительно планируется докапитализация на 30 млн рублей, сейчас объем регионального Фонда микрофинансирования - 330 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В 2025 году предпринимателям республики предоставлено 53 микрозайма на общую сумму 125,5 млн рублей.

Фонд микрофинансирования КЧР создан в 2010 году, с начала его деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 1 440 займов на 1,5 млрд рублей.