На Украине признали нынешние проблемы с энергетикой самыми сложными за эту зиму

Так, по данным энергохолдинга "ДТЭК", в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения света

Редакция сайта ТАСС

© Ed Ram/ Getty Images

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нынешняя энергетическая ситуация на Украине признана самой сложной в эту зиму, сообщили в энергохолдинге "ДТЭК".

"Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму", - говорится в сообщении компании в X.

В холдинге обратили внимание на проблемы с передачей электроэнергии в Днепропетровске и Днепропетровской области, а также на ситуацию в энергосистеме в столице и Киевской области.

Так, по данным "ДТЭК", в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения света. Накануне сообщали об остановке водо- и теплоснабжения. В городе не работал электротранспорт.